Prima Pagina, Giornale di Sicilia: “Addio a Raiola, manager dei grandi colpi”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”

“Palermo, centrodestra al rush finale su Lagalla”. Apre così la prima pagina del “Giornale di Sicilia” oggi in edicola. “Quasi fatta la convergenza sull'ex rettore. Ora si cerca una via d'uscita per Cascio. Resta da definire l'intesa sulla Regione. L'ironia di Miceli: ‘Un tira e molla da scherzi a parte. Non pensano ai veri problemi’. Ars, via libera al bilancio. I disabili delusi: per noi solo tagli da cento milioni. Città piena di rifiuti, sospesi i doppi turni. Inferno a Odessa, incubo guerra totale. Zelensky: ‘Ma bisogna dialogare’. Addio a Raiola, manager dei grandi colpi. Magistrati contro la Cartabia: sarà sciopero. Sindacati ad Assisi per la pace, torna il concertone in piazza: 75 anni fa l'eccidio di Portella”.