Prima Pagina, Gazzetta dello Sport: “Palermo in orbita City, missione ritorno in A”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”

"Milan e Inter, colpo su colpo". Apre così la prima pagina de “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola. "Dusan, ci sei? La Juve chiama, Vlahovic cerca la media gol lasciata a Firenze. Napoli, De Laurentiis gela Spalletti: 'Se vuole andare basta un saluto'. Il Palermo nell'orbita City, la missione è il ritorno in A. Tra Samp e Genoa, è Lanterna rossa. Il Cagliari in casa, vietato sbagliare. Tacconi la parata più difficile, il medico: 'Un leone, ce la farà di sicuro'. Mr Incos, 10 miliardi in ritardo, il Chelsea verso Wyss per 4,7".