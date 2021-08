Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Roma capoccia. Giallo Ronaldo, Juve sulle spine”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

"Roma capoccia come vuole Mou". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "I magnifici 4 e la rivoluzione della Serie A. Giallo Ronaldo, Juve sulle spine. Niente amichevole per CR7, il suo futuro resta in sospeso. Facile 3-0 con la Under 23. In gol Dybala (capitano), Morata e Ramsey. A sorpresa può finire sul mercato McKennie". E ancora: "Ecco Pedro, alla Lazio sceglie il 9".