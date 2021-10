Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Rifacciamolo! Al Meazza l’Italia sfida la Spagna”

Mediagol.it vi propone la prima pagine de 'Il Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Al Meazza (20.45) l'Italia sfida la Spagna per la finale tre mesi dopo Wembley". "Spazio a Pellegrini se Lorenzo farà il centravanti. La carica del c.t.: 'A 14 mesi dal Qatar dobbiamo giocare sempre meglio'". "Vlahovic all'asta. La Fiorentina annuncia il divorzio. Commisso a carte scoperte: 'Ha detto no al rinnovo. Grandi club all'assalto, Juve e Atletico in vantaggio".