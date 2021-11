Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Piccola Juve. Atalanta, pari con il brivido”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Piccola Juve”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Champions amara, poker dei campioni d’Europa a Stamford Bridge. Dominio Chelsea, sorpasso in vetta. Allegri: Ma obiettivo raggiunto. Atalanta, pari con il brivido: per qualificarsi deve battere il Villarreal. Oggi tocca alle milanesi. Inter, la carica di Inzaghi: ‘Ora gli ottavi’. In casa con lo Shakhtar lo Sheriff ospita il Real. Milan, ultima chance contro l’Atletico Madrid. Napoli, tre mesi senza Osi. Operazione riuscita, ma tempi lunghi di recupero. Applicate sei placche e diciotto viti per le fratture allo zigomo. Gli azzurri a Mosca in Euroleague: si è fermato anche Insigne. Messi: Tornerò al Barcellona”.