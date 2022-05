Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Perisic da Conte, la Juve su Arna”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

"Mercato bollente, entrano in azione i grandi club: Perisic da Conte, Juve su Arna". Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Roma, un top player per Mou: Dybala costa troppo, ma... Ecco i ragazzi di Mancini per il Mondiale americano: il Ct a Coverciano pensa al futuro. Il trasloco di Koulibaly: il centrale ha riportato le auto a Parigi, questa scelta può diventare un segnale di mercato. Ancelotti, una notte da leggenda: Carlo cerca il quarto trionfo in Champions".