Prima Pagina, Corriere dello Sport: “L’ultima finale. Svolta Tonali, CR7 infinito”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"L'ultima finale". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Juve-Inter chiude la serie degli scontri diretti prima della volata. Se Allegri vince, resta in corsa scudetto. Ma Inzaghi non può perdere. Svolta Tonali, fa festa Pioli. Spalletti carica il Napoli due. Niente donne allo stadio ma l'Iran non rischia".