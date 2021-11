Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Liberazione Inter. Impresa Milan con Messias”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Liberazione Inter”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Champions, battuto lo Shakhtar di De Zerbi con una doppietta di Dzeko. Agli ottavi dopo dieci anni, gioia Inzaghi: ‘Grande traguardo’. Impresa Milan con Messias: 1-0 all’Atletico, Pioli spera ancora. I nerazzurri dominano e ringraziano il Real. A Madrid lo scatto dei rossoneri: ultima chance con il Liverpool. Diego sempre con noi. L’omaggio di Napoli e dell’Argentina al 10 mai dimenticato. Il Napoli ricade, Spalletti una furia. Ko in Europa League. Sconfitto a Mosca, Luciano litiga col tecnico rivale. Oggi c’è la Lazio”. Infine, in taglio alto: “Super Green Pass, la stretta del governo: dal 6 dicembre allo stadio solo i vaccinati”.