Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La pazza gioia. Viola e Gattuso clamoroso divorzio”

Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Europei: Svizzera travolta come la Turchia: domenica c’è il Galles. Gol e spettacolo: Locatelli e Immobile trascinano l’Italia agli ottavi. La mezzala del Sassuolo protagonista con una doppietta. Chiellini ko. Mancini: ‘Dedicato alle persone che soffrono’. Ronaldo, una tempesta in due bottigliette di Coca. Il tonfo in Borsa (4 miliardi) solo una reazione emotiva al gesto del campione, poi il recupero. E Pogba lo imita. Fiorentina shock: tutto da rifare. Tra la Viola e Gattuso clamoroso divorzio. Alta tensione tra Mendes, il procuratore di Rino, e il club per le scelte di mercato: oggi il tecnico rescinde il contratto”.