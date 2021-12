Prima Pagina, Corriere dello Sport: “La Juve compra Dybala. Pioli vs Spalletti”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"La Juve compra Dybala". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Agnelli investirà 90 milioni (bonus compresi) per il rinnovo di Paulo. Pioli-Spalletti, è già spareggio per l'anti Inter. Il Qatar fa il tifo per l'Italia. Coppa, Italiano vuole il Napoli".