Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Italia, il Mondiale solo sulle maglie”

“Voglio Dybala”. Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Marotta va in contropiede per l'argentino e saluta Perisic. Juve, via al piano Allegri: 4 novità per riprendere lo Scudetto. Italia, il Mondiale solo sulle maglie. Aurelio sfida KK e Mertens".