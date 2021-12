Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Insigne, sì al Toronto. Depay per Morata”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Depay per Morata. La Juve: non basta". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Xavi ha il sì di Alvaro, il via libera di Allegri se arriva Icardi. Insigne, sì al Toronto. Lorenzo saluta: da Kessié a Mbappé, gli svincolati d'oro. Sarri in campo vuole regalarsi Emerson Palmieri. Osimhen positivo, 28 in Serie A. Inter americana: mese decisivo. Lukaku: tornerò".