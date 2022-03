Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il caso Palermo, lo spogliatoio della vergogna”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Mancio, resta”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Incontro con il presidente Figc alla vigilia della trasferta in Turchia. Gravina insiste, il ct apre: ‘Rialziamo la testa’. Non ancora smaltita la delusione per il nuovo addio al Mondiale. A Konya andranno 23 azzurri: Immobile, Mancini, Verratti, Jorginho, Berardi e Insigne a casa. Scamacca e Zaniolo titolari. Il caso Palermo: lo spogliatoio della vergogna. In A va di moda solo lo straniero. Eriksen, un'altra favola: gol con la Danimarca”. Infine, in taglio alto: “Sinisa non si spezza. Mihajlovic, annuncio shock: ‘Darò un’altra lezione alla malattia’. Il tecnico serbo, già sottoposto nel 2019 al trapianto di midollo a causa della leucemia, sarà nuovamente ricoverato al Sant’Orsola”.