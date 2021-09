Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Buttata via! L’Italia spreca, pari in Svizzera”

Mediagol.it vi propone la prima pagina de "Il Corriere dello Sport"

“Buttata via".

Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Gli Azzurri falliscono diverse occasioni e un rigore con Jorginho.L'Italia spreca: pari con la Svizzera, in salita la strada per il Qatar. A Basilea finisce 0-0: centrato il record di 36 partite senza sconfitte. Mancini: 'Servivano cattiveria e precisione, dovevamo vincere 3-0'".