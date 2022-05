Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Arbitri e var, disastro. Leao e Perisic show”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

“Arbitri e var, altro disastro”. Apre così la prima pagina de “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Sospesi Pairetto e Nasca fino alla fine del campionato. Scintille Mou-Lotito. Leao e Perisic show, lo scudetto di corsa. Salernitana, un pari per sognare. Cagliari shock, via Mazzarri e promosso Agostini dai baby. Sinisa sorride: è a casa. Klopp per la finale, poi tocca a te Carlo".