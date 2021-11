Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Andiamo, Italia! Mancini rilancia Belotti”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Ci giochiamo il Mondiale con la Svizzera (20.45): la spinta dei 52 mila dell'Olimpico". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola. "Con una vittoria siamo virtualmente qualificati per il Qatar, lunedì l'ultimo match in Irlanda del Nord. Mancini rilancia Belotti accanto a Chiesa e Insigne". E ancora: "Crolla la Svezia di Ibra, clamoroso sorpasso Spagna. CR7, solo pari".