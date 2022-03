Prima Pagina, Corriere dello Sport: “All’inferno. Eliminazione shock”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“All’inferno”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “A Palermo vince la Macedonia: Italia ancora fuori dai Mondiali. Eliminazione shock, Mancini: ‘Delusione immensa’. Gravina: ‘Il ct resti’. Clamorosa sconfitta; al 92’ il gol di Trajkovski dopo il dominio degli azzurri. Nell'altra semifinale il successo del Portogallo sulla Turchia. Il tecnico: ‘ll mio futuro? Vedremo’. Il presidente della Figc: ‘Dolore forte che supereremo insieme, il progetto sarà rafforzato’. Dybala, tre ore in Procura. Inchiesta Juve, l’argentino sentito come testimone. Nel mirino dei pm le intese sulla riduzione degli stipendi durante la pandemia. Secretato il verbale. Saranno ascoltati altri calciatori”.