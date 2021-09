Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Allegri, ha stravinto. Pessina trascina l’Atalanta”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Allegri, ha stravinto”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Chiesa super, Chelsea ko. Il tecnico: ‘Ora la svolta in campionato’. In Champions la vera Juve: batte i campioni ed è a punteggio pieno. Pessina trascina l’Atalanta, CR7 rilancia lo United. Crollo Barça. Bianconeri senza Morata e Dybala: Federico si esalta da centravanti ed è il migliore: ‘Basta gossip, siamo tutti con l’allenatore’. Lukaku in ombra. Napoli e Lazio in Europa League. La carica di Insigne: Mai così forti. Azzurri al Maradona contro lo Spartak, Spalletti fa turnover. Sarri-Lega, è scontro per gli orari. Conference, Roma in casa dello Zorya. Mou, le scorie del derby: ‘Perso ma dominato’. Il coccodrillo chi lo fa? Messi. Fa sorridere (e discutere) la strada mossa di Leo contro il City. Steso dietro la barriera come un giocatore qualsiasi: Ronaldo si sarebbe prestato?”.