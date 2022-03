Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Addio Joya, la Juve scarica Dybala. Mancini…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Addio Joya". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "La Juve scarica Dybala: non è più al centro del progetto. Nel futuro Raspadori con Morata e Vlahovic. Mancini parla alla vigilia degli spareggi: "Voglio il Mondiale per vincerlo". Roma, è Tammy mania. Napoli, i gol di Mertens per crederci. Stop Covid, Lautaro non parte".