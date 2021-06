Primavera3, Bari-Palermo 2-2: solo un pari i baby rosanero, trionfa il Catanzaro

I baby rosanero maturano solo un pari nella sfida di questo pomeriggio contro il Bari andata in scena allo stadio ‘Gaetano Scirea’

Scesi in campo questo pomeriggio allo stadio ‘Gaetano Scirea’ di Bitrotto il Palermo ha affrontato il Bari nell'ultima giornata del campionato Primavera 3. I baby rosanero non vanno oltre il pari in casa dei galletti, che pareggiano in rimonta costringendo i siciliani a dividere la posta in palio. Inutile la doppietta di Giglio: i ragazzi di Antonello Capodicasa si fermano sul 2-2 e rimangono chiudono la stagione al secondo posto. Prosegue spedito, invece, il cammino del Catanzaro che vince contro il Monopoli e vince così il girone G di Primavera 3.