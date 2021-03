Primavera, è il giorno di Palermo-Catania: ecco dove vedere il derby in streaming

E’ il giorno del derby Palermo-Catania.

Alle ore 14.30, al “Pasqualino Stadium” di Carini, la formazione Primavera del Palermo, prima in classifica nel proprio girone a +4 dai rossazzurri, affronterà i pari età del Catania. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.

“Sarà una sfida particolare. Se nelle prime squadre questo match viene vissuto grazie all’enfasi dei tifosi, nel settore giovanile invece i giocatori sono i primi tifosi della squadra”, ha dichiarato alla vigilia il tecnico Capodicasa.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società di viale del Fante.