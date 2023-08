Palermo, un rinforzo per la Primavera: dalla Lazio arriva Joseph Cervello

Un nuovo rinforzo per la formazione Primavera , un innesto di grande prospettiva. Il Palermo targato City Football Group , come riportato da "SerieDNews", ha ingaggiato il giovane terzino Joseph Cervello . Il classe 2005, di nazionalità italiana ma di origini africane, approda nel capoluogo siciliano dalla Lazio Primavera .

Nella giornata di ieri, martedì 22 agosto, Cervello ha firmato il contratto che lo legherà al club rosanero. Si tratta di un ritorno in Sicilia, con il calciatore che in passato, nella stagione 2021/22, ha giocato a Monreale in Eccellenza, collezionando diciotto presenze. Inoltre, il giovane terzino ha mosso i primi passi da calciatore nell'Academy di Giacomo Tedesco.