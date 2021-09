Palermo Primavera, Di Benedetto non sbaglia all’esordio: Foggia battuto 1-4

La formazione dei baby rosanero ottiene il primo successo della sua stagione nel match d'esordio contro il Foggia

Buona la prima per i baby rosanero di Stefano Di Benedetto, che all'esordio in trasferta tirano fuori sul campo dei rossoneri una prestazioni di carattere e dall'assoluto valore. Un vero e proprio show quello dei siciliani, entrati sul rettangolo verde con una voglia e una determinazione che, alla lunga, ha fatto la differenza contro un avversario sulla carta inferiore e poco capace di contenere le molteplici avanzate della franchigia ospite. Un equilibrio che non è durato tanto, con i ragazzi di Di Benedetto che hanno da subito fatto proprio il gioco, amministrandolo con un 4-3-3 che sembra già essere il vestito su misura da far indossare a questa giovane squadra.