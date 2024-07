Palermo Primavera, Carrozzieri a Del Grosso: “I palermitani ti entreranno nel cuore”

"Complimenti amico mio - ha scritto attraverso il suo account Facebook l'ex difensore rosanero Moris Carrozzieri -. Abbiamo parlato tanto, sai quanto amo Palermo e ho visto che sta entrando anche a te nel cuore. Un grande in bocca al lupo, vedrai che i palermitani ti entrano nel cuore e non li dimenticherai mai. Forza". Del Grosso nel 2022 aveva iniziato la sua avventura in rosanero, come tecnico dell'under 17, ora l'inizio di una nuova avventura.