Palermo, la Primavera rosanero ha sfidato in amichevole la Nazionale maltese Under 19

"Amichevole di prestigio oggi a Malta per la Primavera del Palermo allenata da Stefano Di Benedetto. Al Centenary Stadium di Ta' Qali - Attard i baby rosanero hanno affrontato la Nazionale maltese Under 19. Il match si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa: a segno al 44' del primo tempo Attard".