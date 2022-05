Corona: “Mio idolo Vlahovic, ma emulo mio padre. Filippi-Baldini? Vi spiego”

Le dichiarazioni del giovane attaccante classe 2004, Giacomo Corona, in forza alla Primavera del Palermo Calcio

Tra passato, presente e futuro. Giacomo Corona, baby attaccante del Palermo, si è raccontato a 360° sulle colonne del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Il classe 2004 ha realizzato 7 gol con la Primavera di Stefano Di Benedetto e adesso ha messo nel mirino un posto nella rosa di Silvio Baldini. Di seguito, le sue dichiarazioni.

RE GIORGIO- "Il mio idolo è Vlahovic ma spesso provo ed emulo i movimenti che faceva mio padre. Perché? Conosco le mie caratteristiche e so che ci somigliamo come calciatori, a partire dal ruolo che è lo stesso. Lui mi dà molti consigli, ma sono gli stessi di quelli che qualsiasi padre dà al proprio figlio, poiché di calcio, in realtà, non parliamo molto. Forse non vuole mettermi ulteriori pressioni".

IL PRESENTE- "Io e lo studio - ammette Corona- non andiamo molto d’accordo. Sono al terzo anno di meccanica, da piccolo guardavo con passione i meccanici lavorare e così ho scelto questo indirizzo. Poi, però, mi hanno spostato su altre tipologie di macchine, come il tornio".

IL PERCORSO- "Sono stati anni di sacrifici - spiega - ma sono orgoglioso di me stesso. Ho fatto tutto il percorso in rosanero, fino all’esordio con la prima squadra. È stata un’emozione unica. In Primavera sono arrivato a metà campionato - continua l’attaccante - all’inizio ci divertivamo e le prime gare le abbiamo vinte a mani basse. Poi è arrivato un calo perdendo così punti fondamentali in ottica campionato".

GLI ALLENATORI- "Con Filippi - conclude la punta rosanero - sono cresciuto come calciatore. Baldini invece ho avuto modo di viverlo una settimana, ma trasmette un’energia incredibile. DiBenedetto? Crede molto in me e si sta focalizzando sulla tecnica".