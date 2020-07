Stadio Palermo, il sindaco Orlando: “Mai avuto dubbi, rosanero devono giocare al Barbera”

Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato la convenzione per la concessione dello stadio “Renzo Barbera”.

La notizia è stata commentata da alcuni esponenti della politica locale, come il sindaco Leoluca Orlando, le cui dichiarazioni sono state raccolte dalla redazione di Mediagol.it.

“Non ho mai avuto dubbi su serietà e impegno della maggioranza del consiglio comunale – ha detto Orlando – perché avvenisse ciò che è naturale e cioè che la squadra di calcio di Palermo giocasse nello stadio di Palermo. Si apre ora una fase importantissima per la squadra, la società e la città tutta perché prosegua e si rafforzi il cammino verso le serie maggiori, come meritano Palermo e i tifosi“.