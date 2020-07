Stadio Palermo, Ferrandelli (+Europa): “Indecente votare atto convenzione in extremis”

Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il testo della convenzione che sarà proposta al club rosanero per la concessione dello stadio Renzo Barbera.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da molti partiti politici attivi nel territorio del capoluogo siciliano, come Fabrizio Ferrandelli, esponente di +Europa, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it.

“Ho consentito la votazione e mi sono battuto fino alla fine affinché ci fosse una convenzione – dichiara Ferrandelli – sebbene è un’indecenza votare un atto in extremis quando ci sarebbero stati mesi per poterlo fare ed era un atto così vomitevole politicamente inguardabile giuridicamente che lo abbiamo dovuto stravolgere con decine e decine di modifiche ed emendamenti perché non avevano neanche azzeccato il nome della società, come in un contratto di affitto uno sbaglia il nome di uno dei contraenti, vomitevole… però per amore della città questo è fatto, ora per quanto mi riguarda si può andare con la sfiducia“.