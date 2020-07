Stadio Palermo, Chinnici (Italia Viva): “Il ‘Barbera’ non può avere altri colori se non quelli rosanero”

Il commento di Italia Viva.

Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il testo della convenzione che sarà proposta alla società rosanero per la concessione dello stadio “Renzo Barbera”. La durata sarà di sei anni.

Al temine della lunghissima maratona che ha portato all’approvazione del testo, Dario Chinnici di Italia Viva ha dichiarato: “Il Palermo calcio continuerà a giocare a casa sua, in quel “Renzo Barbera” che non può avere altri colori se non quelli rosanero. In consiglio comunale abbiamo approvato la nuova convenzione con il club al termine di una seduta lunga e complicata, ma abbiamo centrato l’obiettivo: consentire l’iscrizione al campionato, gettare le basi per il ritorno del Palermo ai massimi livelli, continuare quella sana collaborazione fra il Comune e la società. Forza Palermo!“.