Stadio Palermo, Caracausi (Avanti Insieme): “La squadra potrà iscriversi al campionato”

Il commento di Paolo Caracausi.

Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato il testo della convenzione che sarà proposta alla società rosanero per la concessione dello stadio “Renzo Barbera” e che prevede una durata di sei anni.

Tra i rappresentanti politici che hanno commentato l’approvazione del testo, figura anche Paolo Caracausi di Avanti Insieme che ha affermato: “Il consiglio comunale in questo momento ha dato il via libera alla convenzione con la Palermo Calcio per l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera. Grazie all’affidamento dello stadio la Palermo Calcio potrà iscriversi al campionato di calcio. Un ottimo lavoro portato avanti dal consiglio comunale che si è trovato un atto monco ed incompleto. Atto approvato con 20 voti favorevoli e 5 astenuti“, ha scritto Caracausi nella sua pagina Facebook.