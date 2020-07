Stadio Palermo, Amella (M5s): “Canone andava ridotto anche per crisi Coronavirus”

Le parole post votazione di Concetta Amella del M5S.

Approvato in Consiglio Comunale la Concessione dello Stadio Renzo Barbera alla società Palermo F.C.. Dopo diverse ore di Aula i consiglieri comunali di Palermo sono riusciti a consegnare il documento entro i termini consentendo così alla società di iscriversi al campionato di Serie C.

A commentare il risultato raggiunto anche Concetta Amella del Movimento 5 Stelle che ha detto “Dopo un’interminabile maratona in Consiglio Comunale, durante la quale il nostro gruppo non ha fatto mancare la propria costante presenza, che negli ultimi due giorni ci ha visti riuniti ieri per ben 14 ore e per 8 ore consecutive nella giornata odierna, sabato 25 luglio, è stata approvata la convenzione che assegna al club Rosanero lo Stadio Barbera. Bocciato l’emendamento che avevamo proposto volto a ridurre il canone per un campionato diverso da serie a e serie b (come ad esempio la c) così come è stato respinto l’ordine del giorno che prevedeva di rivalutare il canone in considerazione del momento di crisi economica globale”.