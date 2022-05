Palermo, il candidato sindaco Miceli “Club abbia stadio all’altezza dei sogni dei tifosi”

Il candidato Pd, M5S, Sinistra ecologista e movimenti civici: "Palermo merita di tornare ai vertici dello sport nazionale”. Randazzo (M5S): “Politica non commetta errori del passato”

“La città di Palermo merita uno stadio contemporaneo e all’avanguardia. La nostra squadra merita di tornare ai vertici dello sport nazionale e non può farlo senza uno stadio all’altezza. Dobbiamo guardare ai progetti in ottica di programmazione e di sistema. Sia per l’eventuale ammodernamento del Barbera sia per l’ipotesi di costruzione di un nuovo stadio è necessario che la nostra squadra sia sostenuta dall’amministrazione comunale".

Così Franco Miceli, candidato sindaco coalizione centrosinistra espressione dei gruppi PD, Movimento 5 Stelle e partiti di sinistra.

"L’amministrazione da me guidata - prosegue Miceli - sarà aperta a idee e progetti per la città da valutare insieme anche per attrarre investimenti utili per la città tutta. È necessario che insieme, Palermo F.C. e amministrazione configurino gli interventi anche e soprattutto come occasioni di rigenerazione urbana e per questo assicuro sin d’ora tutto il sostegno dell’amministrazione una volta eletto. È necessario uno stadio all’altezza dei sogni dei tifosi in una grande e moderna cittadella dello sport aperta alle associazioni sportive e ai cittadini".

Anche Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e candidato alle prossime elezioni nel partito di Giuseppe Conte ha affrontato l’argomento: “La costruzione di un nuovo stadio di proprietà e un centro sportivo avrebbero salvato dal fallimento il Palermo di Zamparini, così come per diversi anni il centro sportivo di Torre del Grifo ha permesso al Catania Calcio di rinviare il proprio fallimento grazie al valore patrimoniale. Purtroppo la politica per anni si è messa di traverso e ha contributo ad affossare la squadra rosanero. Apprezzo molto le parole del candidato sindaco Franco Miceli e l’apertura verso l’attuale società sportiva perché vanno a beneficio dei tifosi e di tutto l’indotto. Non possiamo permettere di ripetere gli errori del passato, non bisogna fare fuggire anche gli attuali investitori. A maggior ragione se si concretizzerà la cessione del club agli imprenditori già proprietari del Manchester City, dobbiamo renderci disponibili ad accogliere i loro investimenti nelle infrastrutture per raggiungere in pochi anni la Champions League con impianti sportivi all’altezza”.