Palermo, assessore vuole celebrare ex bomber rosanero, ma commette gaffe

Tre modifiche per correggere il tiro.

L’intento dell’assessore Giusto Catania è nobile: celebrare l’ex bomber del Palermo Gianni De Rosa. Il risultato però risulta un po’ goffo e scatena le critiche dei tifosi.

Nel suo post Facebook, infatti, Catania propone inizialmente di intitolare a De Rosa il piazzale antistante lo stadio “Barbera”, che però è già dedicato ad un altra figura storica del club rosanero, Čestmír Vycpálek.

Ma c’è un altro errore che risalta agli occhi dei tifosi. De Rosa viene presentato come “ex rossonero”.

Questo il post originale:

“La squadra di calcio del #Palermo giocherà al Renzo Barbera. Una bella notizia per la città, grazie al voto del consiglio comunale. Questa deliberazione arriva a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di un grande ex calciatore rossonero, Gianni De Rosa. Credo che sia arrivato il tempo di intestare al nostro vecchio centravanti, tragicamente scomparso 12 anni fa, il piazzale antistante lo stadio”

Dopo quattro modifiche al post, la versione finale corregge il tiro: la proposta non è più di intitolare alla bandiera rosanero “il piazzale antistante lo stadio”, bensì “uno spazio dentro lo stadio”. E da “ex calciatore rossonero”, viene usato il più corretto “ex calciatore rosanero”.

Questo il testo finale:

“La squadra di calcio del #Palermo giocherà al Renzo Barbera. Una bella notizia per la città, grazie al voto del consiglio comunale. Questa deliberazione arriva a pochi giorni dall’anniversario della scomparsa di un grande ex calciatore rosanero, Gianni De Rosa. Credo che sia arrivato il tempo di intestare al nostro vecchio centravanti, tragicamente scomparso 12 anni fa, uno spazio dentro lo stadio”.

Giusto Catania nel 2018 finì al centro di polemiche “calcistiche” per questioni di tifo, quando decise di fondare un Inter Club dentro la sede del Comune di Palermo insieme ad altri due consiglieri comunali palermitani.

https://www.mediagol.it/curiosita/curiosita-il-consiglio-comunale-di-palermo-si-tinge-di-nerazzurro-a-sala-delle-lapidi-nasce-un-inter-club/