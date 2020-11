Derby Sicilia, M5S: “Difficile immaginare Palermo e Catania in Serie C. Mondo del calcio penalizza squadre meridionali”

“Se guardiamo agli ultimi dieci anni, riscontriamo con rammarico che il mondo del calcio ha lasciato indietro il meridione che, a parte rare eccezioni, oggi è poco rappresentato nel calcio professionistico ad altissimi livelli. È difficile immaginare grandi città del Sud come Palermo e Catania in Serie C, così come dispiace per la recente fine del Trapani. Il derby della Sicilia, che torna dopo sette anni, è un’occasione per ricordare l’atmosfera delle grandi sfide in Serie A tra queste due compagini che meriterebbero palcoscenici decisamente diversi da quelli attuali. Auguriamo alle due società e alle due squadre di vivere la partita con il giusto agonismo e sportività nella consapevolezza di ciò che rappresenta un derby per i propri tifosi, tifosi che a causa dell’emergenza Covid non potranno riempire lo stadio”. Lo dichiara il parlamentare del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica insieme al sottosegretario palermitano Steni Di Piazza.