Pisa, verso il Palermo: seduta pomeridiana per gli uomini di D’Angelo. Il report

Prosegue la preparazione del Pisa al match contro il Palermo , in programma sabato pomeriggio allo Stadio “Arena Garibaldi”. La squadra di Luca D’Angelo ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana. Sui campi del “Cetilar” di San Piero a Grado i nerazzurri, dopo un breve riscaldamento, hanno effettuato una seduta prettamente tecnico-tattica con una serie di esercitazioni specifiche per reparti e una sessione di tiri in porta.

Domani pomeriggio trasferimento, invece, all’Arena Garibaldi per la rifinitura della vigilia. “Ma la gara di sabato sarà l’occasione per celebrare anche un’altra squadra nerazzurra che da qualche anno ci riempie di orgoglio; al termine del riscaldamento pregara, prima della sfida tra Pisa e Palermo, scenderanno in campo infatti i ragazzi e le ragazze del “Pisa 4 Special”, la squadra nerazzurra che partecipa al Campionato Nazionale di Quarta Categoria, per raccogliere il saluto e l’incitamento del pubblico dell’Arena. E per l’occasione, ospite della tribuna dell’Arena, ci sarà anche una delegazione dell’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili) per una giornata davvero speciale e indimenticabile”, informa il club toscano.