Pisa, verso il Palermo: continua la preparazione, oggi rifinitura e partenza

Prosegue la preparazione del Pisa per la sfida contro il Palermo , in programma sabato 15 ottobre, alle ore 14:00, allo Stadio "Renzo Barbera". Allenamento pomeridiano ieri per gli uomini di Luca D'Angelo al Centro "Cetilar" di San Piero a Grado.

La squadra nerazzurra, dopo il consueto riscaldamento, ha effettuato una serie di esercitazioni tecnico-tattiche a tutto campo e quindi una sessione di tiri in porta prima della consueta partitella a ranghi contrapposti di fine seduta. Questa mattina - informa il club nerazzurro - il Pisa si trasferirà all’Arena per la consueta rifinitura della vigilia al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati per la trasferta in Sicilia. Seguiranno aggiornamenti...