Pisa, tutto fatto per Torregrossa: ufficiale il ritorno in nerazzurro dell’attaccante

Arriva il comunicato ufficiale, Ernesto Torregrossa torna al Pisa. Dopo la parentesi della scorsa stagione e il feeling conclamato con squadra e piazza, l'ormai ex attaccante della Sampdoria è pronto a rincarassi nuovamente tra le fila della compagine allenata da Rolando Maran. Una conferma meritata per il centravanti, che durante lo scorso campionato ha contribuito al raggiungimento della finale playoff per la promozione in Serie A grazie alle sue 21 presenze condite da ben otto gol. Un apporto significativo quello dato dal classe '92 che, come comunicato dai canali ufficiale del club toscano, si trasferisce in nerazzurro di fatto a titolo definitivo, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.