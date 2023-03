Pisa, Touré: “Palermo? Vogliamo i tre punti contro nostra diretta concorrente”

"È stata una serata perfetta. Il gol, cento euro e soprattutto la soddisfazione di aver fatto felici compagni e tifosi con un gol decisivo". Lo ha detto Idrissa Touré , come riportato dall'edizione odierna de "Il Tirreno". Fra i temi trattati dal centrocampista del Pisa , autore del gol-vittoria lo scorso martedì al "Tardini" di Parma , anche il prossimo impegno ufficiale che vedrà gli uomini di Luca D'Angelo protagonisti fra le mura amiche dello Stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani": la sfida contro il Palermo di Eugenio Corini , reduce da tre pareggi di fila ottenuti contro Frosinone , Sudtirol e Ternana . Ma non solo...

"Abbiamo fatto festa a lungo con i tifosi che anche a Parma sono stati eccezionali. Adesso però dobbiamo concentrarci sulla partita di sabato in casa con il Palermo. Con la spinta del nostro pubblico possiamo provare a portare a casa altri tre punti contro un’altra concorrente in zona playoff. Il gol e la giocata di Torregrossa? Conosco bene Torregrossa e sapevo che a lui piace giocare il pallone tra i difensori, io ho preso bene lo spazio e quando mi è arrivato il pallone non ho sentito la pressione dei difensori e ho pensato a calciare forte verso la porta. Era importante mettere un po’di margine tra noi e il Parma", le sue parole.