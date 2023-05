Pisa-Spal 1-2, D’Angelo: “Rovinato tutto in un mese, chiedo scusa ai tifosi”

Undicesimo posto per il Pisa, che non è riuscito ad accedere ai playoff: le parole del tecnico nerazzurro al termine della gara contro la Spal.

"In un mese e mezzo abbiamo rovinato tutto ciò di buono fatto nei primi sei mesi. La colpa è solo nostra: la società ci ha permesso di lavorare al meglio e i tifosi ci sono stati vicino. Siamo noi che dobbiamo sentirci i fautori del finale non bello". Lo ha detto Luca D'Angelo , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro la Spal già retrocessa, andata in scena venerdì sera all'Arena Garibaldi.

"La squadra ha giocato con tantissima tensione, poca lucidità. Non è l'impegno che manca secondo me. Anche oggi (ieri, ndr) siamo partiti, ma alla prima situazione avversa, cioè la traversa della SPAL, la squadra ha perso sicurezza - ha dichiarato il tecnico del Pisa, che non è riuscito a qualificarsi ai playoff dopo un girone di ritorno nel quale ha collezionato appena diciotto punti in diciotto partite -. Dal punto di vista mentale siamo stati debolissimi nell'ultimo periodo. Non credo sia stata questione tecnico-tattica. I giocatori hanno dato ciò che avevano. Capisco la delusione dei tifosi, ma non è stato l'impegno a mancare. Eravamo troppo tesi. Abbiamo sbagliato anche le cose semplici. L'unica cosa che posso dire ai tifosi ora è scusa".