Pisa, Sibilli: “Rimonta? Non era facile, Palermo campo difficile. Potevamo vincere”

"La rimonta? Non era facile, come ha detto il mister dovevamo crederci perché abbiamo fatto un gran primo tempo". Lo ha detto Giuseppe Sibilli, intervenuto ai microfoni ufficiali del club toscano al termine della sfida contro il Palermo. Fra i protagonisti del match andato in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", l'attaccante del Pisa ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine nerazzurra in occasione della gara valevole per la nona giornata del campionato di Serie B.