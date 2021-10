Pisa-Pordenone, c’è Mancini per Lucca: il ct allo stadio per visionare l’ex Palermo

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, presente all'Arena Garibaldi di Pisa per assistere alla gara tra i toscani e il Pordenone e visionare Lorenzo Lucca

Tanto interesse nei riguardi di Lorenzo Lucca che in questa prima parte di stagione ha letteralmente stupito tutti a suon di gol sia con la maglia del Pisa che con quella dell'Italia U21. Alle ore 14.00, intanto, è iniziata la sfida di campionato tra i toscani e il Pordenone che in tribuna può contare sull'importante presenza del commissario tecnico, Roberto Mancini. Il ct azzurro presente all'Arena Garibaldi per assistere alla sfida di Serie B e visionare da vicino la prestazione dell'ex centravanti del Palermo, destinato a un futuro in Serie A già dalla prossima stagione.