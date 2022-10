Pisa-Parma 0-0, Esteves: “A Palermo per vincere, siamo una grande squadra”

"Con la lingua va ancora così così, ma con la squadra invece va sempre meglio e mi sto integrando. Sono felice di essere qua". Lo ha detto Tomas Esteves, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Parma. Il difensore del Pisa - in prestito dal Porto - ha commentato la prestazione offerta dalla squadra di Luca D'Angelo, prossimo avversario in campionato del Palermo, in occasione dell'ottava giornata di Serie B.