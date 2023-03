Pisa-Palermo, Nagy: “Primo tempo a favore dei rosanero, Nicolas determinante. Poi…”

Pareggio al "Romeo Anconetani" nel match tra Pisa e Palermo , valido per la ventottesima giornata di Serie B . Al vantaggio rosanero di Di Mariano , arrivato dopo il penalty fallito da Brunori , risponde nel finale di secondo tempo la rete di Sibilli . Quinto risultato utile per il Pisa , che si conferma in piena zona playoff. Al termine del match, il centrocampista nerazzurro Adam Nagy è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarzioni:

"Questa era la terza partita in otto giorni. Non abbiamo iniziato bene oggettivamente, eravamo un po’ spenti. Nel primo tempo se il Palermo avesse chiuso la partita avrebbe meritato ampiamente, hanno giocato bene con grande voglia ed entusiasmo. Nicolas è stato determinante, non solo in occasione del calcio di rigore. Nel secondo tempo, anche dopo il discorso fatto dal mister all’intervallo, ci siamo accesi. Era tanta la voglia di fare la partita. Abbiamo creato un po’ di più, abbiamo avuto 2-3 occasioni e Sibilli ha fatto un grandissimo gol. Nella ripresa forse siamo stati noi a fare la partita. Ma dobbiamo migliorare, fin dal primo minuto dobbiamo essere dentro la partita. E’ già successo di dover aspettare un gol subito per reagire e questo non deve accadere. Dobbiamo essere noi a fare la partita"