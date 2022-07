Pisa-Palermo 5-0, Marin: “Fatto una buona partita. Il nostro obiettivo è la Serie A”

"Abbiamo fatto una buonissima partita, abbiamo provato le cose che abbiamo fatto in questi giorni col mister - ha dichiarato Marius Marin, centrocampista del Pisa, al termine dell'amichevole contro gli uomini di Silvio Baldini -. Dobbiamo portare questo lavoro anche alla prima di campionato contro il Cittadella, vogliamo partire con i tre punti. Ho avuto soltanto due settimane di vacanza, non mi sono mai fermato. E un po' difficile col nuovo mister, nuove idee... Piano piano mi abituerò. La finale persa? Un ricordo che fa male, ma dobbiamo guardare avanti. L'obiettivo di quest'anno è riprovare a salire, per la gente che se lo merita", ha concluso.