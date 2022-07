Pisa-Palermo 5-0, Maran: “Risposte positive dai miei uomini. Mercato? La società sa”

Dopo il successo per 5 a 0 contro il Palermo di Silvio Baldini , il tecnico del Pisa Rolando Maran ha analizzato la vittoria della formazione toscana, nel test amichevole disputato contro i rosanero. Di seguito le dichiarazioni rilasciate nel post gara dall'allenatore della compagine nerazzurra, intervenuto in conferenza stampa dopo il match dello Stadio Comunale "Marinoni" di Rovetta, sede della prima parte della preparazione estiva del Pisa .

"Sono soddisfatto perché ho visto in questo ritiro precampionato mettere in pratica le cose provate in settimana, per cui è stato un test positivo venuto alla fine di un percorso. I presupposti sono buoni. Anche i giovani hanno assimilato bene i concetti ed hanno qualità. Siamo consapevoli che sia l’inizio di un percorso. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro fisico e ho visto delle risposte. Sono consapevole che i segnali che ho visto sono importanti. Mercato? Le idee sulle esigenze che ha la squadra sono chiare, bisogna implementare l’organico e siamo fiduciosi che la società provvederà. Ho avuto risposte positive. Questa stagione sta iniziando nel migliore dei modi".