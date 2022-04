Pisa, l’ex ct Ventura su Lucca: “Stagione difficile, ma è forte. Quando Mancini…”

Le dichiarazioni dell'ex ct della nazionale azzurra, Giampiero Ventura, sull'ex attaccante del Palermo, oggi al Pisa, Lorenzo Lucca

Sei gol al suo attivo nella Serie B 2021-2022 , messi a segno nelle prime sei gare della stagione in corso, convocazione con la maglia della Nazionale Under 21 di Nicolato e quell'occhiolino dell'attuale ct dell' Italia , Roberto Mancini . L'ariete nativo di Moncalieri, esploso nel calcio professionistico con la maglia rosanero del Palermo durante lo scorso campionato di Serie C 2020-2021 , è oggi la punta di diamante del Pisa guidato da Luca D'Angelo . Nonostante la partenza sprint in campionato, le aspettative realizzative per il centravanti classe 2000 erano sicuramente diverse. Su Lorenzo Lucc a si è espresso l'ex ct della Nazionale azzurra, Giampiero Ventura , tra abizione, carattere e forza fisica del centravanti nerazzurro. Di seguito le dechiarazioni rilasciate dall'ex tecnico di Napoli , Pisa , Bari e Torino , tra le altre.

"Lucca ha un grandissimo potenziale e ha tutte le qualità per emergere. Ma io sapevo che questa, per lui, sarebbe stata la stagione più difficile. Lo dissi in tempi non sospetti. Quando i suoi colleghi mi chiesero che cosa pensassi del fatto che il ct Mancini fosse andato a seguirlo direttamente in una partita, risposi che quella per il ragazzo era la peggior notizia. Perché a 20 anni, per quanto uno possa essere intelligente, non si può avere la testa di uno di trenta. Però Lucca ha due grandi fortune. È forte davvero ed è nel posto giusto per crescere e diventare un giocatore importante, non solo per il Pisa, ma per il calcio nazionale", ha proseguito l’allenatore toscano.