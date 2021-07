Pisa, il ds Chiellini si presenta: “Lavoriamo per superare Fiorentina ed Empoli”

Giorno di presentazione alla stampa per il nuovo direttore sportivo del Pisa Sporting Club 1909, Claudio Chiellini, fratello del difensore e capitano della Juventus e dell'Italia, Giorgio.

Il Pisa ha presentato oggi il suo nuovo direttore sportivo, Claudio Chiellini, fratello del difensore e capitano della Juventus e della Nazionale italiana, Giorgio, attualmente impegnato ad Euro 2020. Nel corso della conferenza stampa di presentazione in qualità di uomo mercato del club toscano, il nuovo ds Chiellini, ha parlato delle nuove strategie atte alla crescita manageriale e tecnica della società nerazzurra, già a partire dal prossimo campionato di Serie B 2021-2022, forte della sua lunga esperienza dirigenziale in seno ad uno dei top club europei come la Juventus. Di seguito le sue parole in sede di presentazione alla stampa.