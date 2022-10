Pisa, D’Angelo: “Partita avvincente, la mia sul Palermo. Evitiamo errori”

“Nel primo tempo abbiamo fatto meglio del Palermo. Il gol subito? È stata una ripartenza, ci siamo fatti trovare impreparati, come anche il secondo gol di Elia. Poi c'è stato il gol del 3-1 ma abbiamo reagito bene. Nel secondo tempo abbiamo raccolto il lavoro dei primi 45'. Giocatori come Torregrossa sono per noi determinanti, lo stesso Masucci. Le fortune della squadra però non penso siano determinate dai singoli. Dobbiamo giocare come fatto nel primo tempo, evitando gli errori, soprattutto in occasione del primo gol. Nel secondo è stato bravo il Palermo. Ma il Palermo è una squadra di valore. Io ero venuto qui tantissimi anni fa con il Castel di Sangro. Questo è uno stadio che spinge tanto e riuscire a fare punti qui non è semplice. Il Barbera spinge tanto. Il Palermo si vedeva che era un po’ intimorito, ci sta dato il momento. Ma ha giocatori di qualità impressionanti, come Saric, Vido, Stulac, Bettella ed erano in panchina. Noi abbiamo giocato un po’ meglio quando il Palermo è andato in difficoltà mentale. E' stata una partita avvincente, dove potevamo perderla con il palo di Vido ma potevamo anche vincerla con l'azione sciupata da Esteves. Il calcio è strano, perché abbiamo fatto un buon primo tempo e perdevamo. Nel secondo tempo invece abbiamo raccolto i frutti che dovevamo cogliere nel primo”.