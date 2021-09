Pisa, Corrado: “Su Lucca da un anno, ma c’era il Palermo. Ha scelto noi e non la A”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Pisa in merito alla scelta di acquistare a titolo definitivo dal Palermo il cartellino di Lorenzo Lucca

"Lucca? Già un anno fa ne discutemmo per capire se fosse possibile questa operazione, ma il suo agente ci disse che non potevamo fare nulla per il suo impegno con il Palermo. Tuttavia, noi eravamo interessati e ci siamo appuntati il suo nome. Alla fine siamo riusciti a portarlo qui grazie all’ostinazione di mio figlio Giovanni e anche alla volontà del calciatore che ha preferito venire qui e valorizzarsi che andare in un club di Serie A per essere poi mandato in prestito", le sue parole.