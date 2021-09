Pisa, Chiellini su Lucca: “Va di moda, ma non c’è esigenza di venderlo”

L'ex attaccante del Palermo fa già gola a club del calibro di Inter, Milan e Juventus: le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Pisa

Cinque le reti messe a segno in sei partite dal bomber originario di Moncalieri, che fa già gola a club del calibro di Inter, Milan e Juventus. "Nel calcio ci sono le mode, e Lucca adesso sta andando di moda, come dire. Il Pisa lo seguiva da tempo, aveva anche provato a prenderlo a gennaio. Poi a giugno lo abbiamo scelto come sostituto di Marconi e abbiamo puntato tutto su di lui: è un ragazzo intelligente, con i piedi per terra e siamo felici di averlo con noi. Come quasi tutti i ragazzi, anche lui è di proprietà e con contratto lungo. Non c'è esigenza di vendere nessuno: chiaramente in futuro speriamo possa fare sempre meglio e magari con lui ci monetizzeremo, ma al momento non vi sono esigenze di varia natura e neppure trattative in corso. Poi anche il ragazzo ha voluto fortemente il Pisa e al momento dell'offerta non ha più ascoltato nessuno", sono state le sue parole.